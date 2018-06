Chávez volta de surpresa à Venezuela e seguirá tratamento em Caracas

"Chegamos de novo à pátria venezuelana. Obrigado meu Deus! Obrigado povo amado! Aqui continuaremos o tratamento", anunciou Chávez em sua conta no Twitter. "Obrigado Fidel, Raúl e toda Cuba!"

Segundo o presidente da Assembleia Nacional, Diosdado Cabello, o avião de Chávez pousou em Caracas às 2h30 (4 horas em Brasília). Cabello disse que o presidente deu instruções sobre seu retorno dois dias atrás. Sabendo do impacto causado pela volta, ele esperou chegar ao hospital militar para publicar as mensagens sobre seu retorno.

Também pelo Twitter, Jorge Arreaza, ministro da Ciência e Tecnologia e genro do presidente, confirmou que Chávez havia sido internado na capital. "Ele já se encontra em seu quarto no Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo, em Caracas, disposto a continuar o tratamento."

O vice-presidente venezuelano, Nicolás Maduro, também comemorou a volta do líder bolivariano. "Um dia como hoje, 18 de fevereiro de 2013, temos felicidade absoluta, pois o comandante Chávez está aqui, na pátria venezuelana", afirmou Maduro em cadeia nacional. De acordo com ele, o presidente chegou acompanhado pelo irmão e governador do Estado de Barinas, Adán Chávez, por uma das filhas, Rosa Virginia, e por sua equipe de médicos.

Em entrevista à TV estatal VTV, a enfermeira Dubraska Mora, que trabalha no setor de emergência do hospital militar, garantiu que o presidente não estava entubado nem precisou de cadeiras de rodas. De acordo com ela, Chávez entrou no hospital caminhando.

Na sexta-feira, o governo venezuelano havia divulgado as primeiras imagens de Chávez após 69 dias de internação em Havana. Nas fotos, ele aparecia sorridente no hospital, ao lado de duas filhas e lendo a edição do jornal oficial cubano Granma do dia anterior.

Comemorações. Durante mais de dois meses, o presidente não foi visto. As únicas informações sobre seu estado de saúde eram dadas pelo governo venezuelano por meio de curtos boletins médicos. Segundo o último deles, divulgado na sexta-feira, Chávez respirava por uma cânula traqueal que dificultava temporariamente a fala e apresentava "certo grau" de insuficiência respiratória.

Vestidos de vermelho, os chavistas foram às ruas comemorar o retorno do presidente. Fogos de artifício foram ouvidos em alguns bairros de Caracas e centenas de pessoas concentraram-se na entrada do hospital militar, onde foi estendida uma grande faixa com o rosto do líder bolivariano.

"Amo o presidente com toda a minha alma. Agradeço a Deus por tê-lo trazido de volta para mim", disse Alexandra Viloria, de 43 anos, que segurava um boneco de Chávez diante do hospital.

Henrique Capriles, candidato derrotado por Chávez nas eleições de outubro, foi um dos poucos opositores a falar sobre a volta. Ele deu boas-vindas ao presidente, mas criticou Maduro e outros ministros, a quem acusa de negligenciar vários problemas da Venezuela durante a ausência de Chávez. "Espero que o retorno do presidente signifique que Maduro e os ministros trabalhem. Há milhares de problemas para resolver", afirmou Capriles. / REUTERS, AFP e AP