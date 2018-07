Chávez voltará a Cuba para novos exames

"Aqui é o fantasma. O fantasma de Miraflores", disse o presidente, durante uma cerimônia de premiação esportiva, em referência à sede do Executivo venezuelano. Chávez disse estar passando por um tratamento de reabilitação, que consiste na realização de exercícios e fisioterapia, além de banhos de sol.

O presidente deve chegar à capital cubana no próximo fim de semana. Segundo ele, os exames serão rigorosos e devem registrar se ainda há células cancerígenas em seu organismo. "Vem crescendo em mim a consciência de que não é tempo de morrer", disse. "Tenho de cumprir o compromisso de estar com vocês no próximo mandato."

Em outubro do ano que vem, os venezuelanos irão às urnas e Chávez disputará sua terceira reeleição desde 1999. O líder bolivariano também reiterou ontem que não terá de se submeter a novas sessões de quimioterapia. "Se houvesse necessidade de uma quinta sessão, já a teria realizado", declarou.

Chávez foi operado às pressas para retirada de um tumor abdominal em Cuba em junho. Nos primeiros dias de sua internação, o governo venezuelano dizia oficialmente que o presidente removera um abscesso pélvico. Dias depois, ele foi a público dizer que sofria da doença, sem especificar o tipo do tumor e pediu autorização para se tratar em Cuba. / REUTERS e EFE