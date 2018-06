Chavismo adota rota de colisão após derrota

CARACAS - Derrotado nas urnas há uma semana e diante da perspectiva de ser, pela primeira vez em sua história, bloco minoritário na Assembleia Nacional venezuelana, o núcleo duro do chavismo decidiu reagir pela via da confrontação.

A possibilidade de uma conciliação com os opositores foi descartada explicitamente pelo presidente venezuelano, Nicolás Maduro, e por correntes mais radicais dentro do Grande Polo Patriótico, coalizão chavista, que defenderam, na semana passada, que o Executivo utilize seu poder de dissolver a Assembleia após a oposição tomar posse, em janeiro.

A base para uma dissolução seria o artigo 236 da Constituição venezuelana e, apesar de ser uma opção arriscada diante da maioria esmagadora dos assentos obtidos pela coalizão opositora Mesa da Unidade Democrática (MUD), foi considerada por um dos grupos ligados ao presidente horas após a divulgação do resultado, segundo apurou o Estado.

O site chavista Aporrea chegou a publicar um artigo, assinado pelo colunista Guillermo Guzmán, defendendo a tese da dissolução. O texto foi respondido por um chavista moderado no próprio Aporrea, um dia depois.

O articulista Jesús Silva R. qualificou de “estupidez” a proposta e defendeu o caminho da reconciliação interna do chavismo.

A linha de raciocínio é a mesma seguida por correntes como a Maré Socialista, grupo que compõe uma “esquerda do chavismo” e foi sistematicamente colocado à margem do núcleo de decisão por outras tendências como a do presidente Maduro e a do atual presidente da Assembleia Nacional, Diosdado Cabello.

Integrantes da Maré Socialista, como os ex-ministros Jorge Giordani e Hector Navarro, defendem uma reflexão e uma recomposição da base popular do movimento. A avaliação é a mesma do analista político José Rafael Mendoza. À reportagem, o professor ligado ao chavismo afirmou que não é hora de confronto e é preciso reagrupar as “forças progressistas” para reconstruir a base perdida.

O chavismo ficou com 55 assentos na Assembleia contra 112 da oposição em uma eleição que teve participação de quase 75% da população, o que é interpretado pelos analistas como sinal claríssimo de que eleitores chavistas escolheram candidatos da oposição como “voto de castigo” ao governo.

Apesar da avaliação, também corrente entre alguns dos grupos que integram o governo Maduro, o presidente decidiu radicalizar o processo convocando uma reforma ministerial, anunciando que transferiria à Fundação Hugo Chávez o Quartel da Montanha, onde estão enterrados os restos de seu mentor político morto em 2013.

Em outra frente, Cabello anunciou que a atual Assembleia faria sessões extraordinárias para “resolver pendências” – entre elas, a escolha de novos juízes para o Tribunal Supremo de Justiça (TSJ) enquanto o chavismo ainda tem maioria. A nomeação dos magistrados e dos reitores que compõem o Conselho Nacional Eleitoral (CNE) passará a ser prerrogativa da oposição com a maioria qualificada de dois terços no Legislativo a partir do próximo mês.