Chavismo anuncia investigação contra diretores da PDVSA nomeados por Guaidó

CARACAS - O chavismo abriu nesta quinta-feira, 14, uma investigação contra os diretores nomeados pelo opositor Juan Guaidó para a PDVSA e a refinaria Citgo. Segundo o procurador-geral Tarek Saab, a decisão foi ilegal.

Embaixadores nomeados pela oposição para países que não reconhecem Nicolás Maduro como presidente, como é o caso do Brasil, também serão investigados. Ainda não estão claro, no entanto, qual punição seria aplicada aos opositores.

"Esses cidadãos foram nomeados de modo ilegal e inconstitucional", disse Saab. "Essas ações são um circo. Querem pisotear na Constituição."

Logo após reconhecer Guaidó como presidente interino, a Casa Branca alertou Maduro de "consequências" de qualquer represália a ele ou outros membros da oposição.

Apesar do reconhecimento internacional de mais de 40 países a Guaidó, o chavismo ainda controla o território e as instituições na Venezuela. Segundo analistas, com a nomeação da diretoria da PDVSA, Guaidó pretende ter acesso a ativos do petróleo venezuelano, congelados pelos Estados Unidos. /AFP