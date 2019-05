Guaidó convoca greve geral e Maduro diz que opositor quer provocar guerra

O autoproclamado presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, reapareceu nesta quarta-feira, 1º, em Caracas durante uma manifestação contra o governo de Nicolás Maduro e convocou uma greve progressiva na administração pública a partir de amanhã. “Amanhã começa a ‘Operação Liberdade Sindical’ rumo à greve geral (...) Amanhã vamos acompanhar a proposta de greve escalonada”, disse Guaidó.

Embora o líder opositor não tenha se referido ao fracassado levante de terça-feira, afirmou que continuará convocando protestos até conseguir o fim da “usurpação”, que é a forma como se refere ao mandato de Maduro.

“Esperamos que Bolsonaro nos ajude”, afirmou o engenheiro eletrônico venezuelano, que pediu para ser identificado somente pelo apelido “Chicho”, um dos manifestantes que protestavam hoje na Avenida San Juan de Bosco, altura da Praça Altamira, um dos pontos de reunião de opositores ao governo Maduro. Durante toda a tarde, Chicho e a irmã, dona de lavanderia em Las Mercedes, zona comercial de Caracas, acompanharam a manifestação que foi reprimida com bombas de gás lacrimogêneo, com avanço e recuo de policiais em motos e em carros blindados.

No fim da tarde, Maduro discursou para milhares de apoiadores em evento de comemoração do Dia do Trabalhador em Caracas. Ele acusou a oposição de querer “iniciar uma guerra civil”, e voltou a insinuar que os EUA poderiam ordenar uma invasão militar caso a tensão interna escalasse para um conflito armado.

“Se tivéssemos mandado tanques para enfrentá-los (os manifestantes), o que teria acontecido? Um massacre entre venezuelanos”, afirmou Maduro. “É isso que a oposição quer? Uma guerra civil entre compatriotas?”. Enquanto Maduro discursava, Guaidó usou as redes sociais para responder ao chavista. “O regime covarde trata de demonstrar com repressão um controle que já não tem”, acusou o oposicionista.

Durante o discurso, Maduro convocou os venezuelanos a desenhar “um grande plano de mudança” nos próximos dias 4 e 5. Maduro afirmou que a proposta inclui seu partido, governadores, prefeitos e o Congresso – sem especificar se ele se referia à Assembleia Nacional Constituinte liderada por seu aliado Diosdado Cabello, ou à Assembleia Nacional controlada pela oposição.

Maduro voltou a celebrar o que classificou como “vitória” contra “golpistas” nos confrontos de terça-feira, felicitando seus apoiadores pelo “dia em que a classe operária derrotou novamente um golpe de Estado” dos opositores. “Não puderam com (o falecido líder venezuelano Hugo) Chávez e tampouco puderam conosco”, afirmou Maduro sobre o que disse ser um “complô” da direita para derrubá-lo. “Eles esqueceram que há uma poderosa união cívico-militar que não se enfraqueceu.”

Para Benigno Alarcón, diretor do Centro de Estudos Políticos da Universidade Católica Andrés Bello, a maior da Venezuela, Maduro está esperando o desgaste de Guaidó. “Essa é uma aposta que o governo sempre fez. Apostar no desgaste do tempo. E desta vez conta a favor dessa estratégia as ameaças feitas pelos EUA caso algo aconteça a Guaidó”. “Por isso, o governo tem evitado tomar medidas como tomou no passado, quando prendeu líderes da oposição.”

Segundo fontes médicas, pelo menos 27 pessoas ficaram feridas nos protestos contra o governo que ocorreram hoje em várias partes do país. Em Caracas, os confrontos começaram quando dezenas de opositores tentaram bloquear uma rodovia e lançaram pedras e coquetéis molotov contra a base aérea, onde um grupo de militares se rebelou na terça-feira contra Maduro.

Na avenida que margeia a Praça Altamira, onde se concentram os protestos, a empresária de lavanderia, que também não quis se identificar, gritava: “Até quando vamos com isso? Isso aqui é perigoso, senhor. Não estamos num país normal”, afirmou ao saber da reportagem para o Estado. “Como disse meu irmão, esperamos que Bolsonaro nos ajude a sair disso. É um absurdo o que estamos vivendo.”

A manifestante disse ainda, durante uma das ondas de correria por causa das bombas de gás e estampidos de tiros, que “não são venezuelanos que estão fazendo esses ataques às pessoas”, e emendou “isso deve ser cubano”, argumentando que “venezuelanos não têm essa índole de atacar o próprio povo”.

No quarteirão logo abaixo, um grupo de jovens, com os rostos cobertos reunia pedras e coquetéis molotov para investidas periódicas contra o comboio policial que tentava desobstruir a via. Os mascarados comemoravam a cada fogaréu que se erguia dos blindados atingidos.