Chavismo defende mais ajuda militar de aliados para evitar 'guerra civil'

CARACAS - O comandante militar Remigio Ceballos, fiel ao governo de Nicolás Maduro, defendeu nesta quinta-feira, 2, que a Venezuela receba ajuda militar de países aliados para resistir contra o que o governo chama de tentativa da oposição de tomar o poder pela força e por meio de uma “guerra civil”.

“Por que não podemos receber (ajuda militar), se têm experiência de combate?”, questionou Ceballos ao lado de Maduro, no início da manhã, em uma instalação militar de Caracas. “Podemos receber assessoramento, mas não nos deixamos mandar por ninguém”, disse Ceballos.

No mesmo evento, Maduro pediu às Forças Armadas que lutem contra "qualquer golpista". "Sim, estamos em combate, moral máxima nessa luta para desarmar qualquer traidor, qualquer golpista", disse Maduro em ato com milhares de soldados, transmitidos pela televisão, em que o alto-comando militar reiterou sua lealdade.

Os discursos dos chefes militares às tropas abriram o dia no país, ameaçado por uma greve geral do setor público, convocada pelo líder oposicionista Juan Guaidó depois da jornada de manifestações na véspera, em Caracas.

Ceballos tentava justificar informações de que militares cubanos e assessores russos reforçam o esquema de proteção do governo contra a oposição na repressão aos protestos dos opositores. Segundo o comando militar venezuelano, há mais de 200 presos no país, entre o que o ministro da Defesa, Vladimir Padrino López, que também discursou aos militares fiéis, chamou de “traidores”,

Depois de um dia de intensos enfrentamentos entre manifestantes de oposição e forças do governo, durante o 1º de Maio em Caracas, Maduro acordou o país cercado por comandantes leais ao regime em uma instalação militar da capital. Com a tropa em formação, discursou defendendo seu governo e agradeceu o apoio militar em transmissão em rede de televisão.

Ao lado do ministro da Defesa e do comandante Ceballos, o presidente venezuelano comemorou o domínio do que chamou de “tentativa de golpe” do dia 30 de abril, quando Guaidó, ao lado do também opositor Leopoldo López, apareceu declarando ter apoio de setores militares do país à saída de Maduro do poder.

Nas ruas de Caracas, a população tenta retomar a vida normal. Mas a TV Venezuelana Venevision publicou imagens logo cedo, por volta de 6h, de choques com manifestantes que faziam piquete diante de prédios públicos no centro da capital.