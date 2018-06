Chavismo e oposição convocam atos em aniversário de protestos

CARACAS - Chavistas e opositores convocaram manifestações para esta quinta-feira, 12, em Caracas, para lembrar o primeiro aniversário dos protestos de rua de 2014, que deixaram 43 mortos em todo o país. Os atos devem se concentrar nas zonas norte e centro de Caracas e reunir milhares de pessoas. Dirigentes estudantis vinculados à oposição prometem também divulgar um manifesto contra o governo do presidente Nicolás Maduro.

O ato chavista ocorrerá no centro de Caracas e terá como mote a celebração do Dia da Juventude. “Será uma marcha pela paz e pela Justiça, que servirá para mostrar mais uma vez o respaldo à revolução bolivariana”, disse o coordenador da Juventude do Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV), Hanthony Coello. Segundo ele, Maduro deve participar da manifestação.

Pelo lado da oposição, o ato com estudantes ligados ao partido Voluntad Popular, o mesmo de Leopoldo López – preso durante os protestos do ano passado – sairão às ruas em homenagem “aos que não estão hoje”. Há um ano, 3 pessoas morreram nos protestos, dois estudantes e um líder comunitário chavista.

O Diretório Central de Estudantes da Universidade Central da Venezuela prometeu divulgar hoje um manifesto contra o governo Maduro, que deve delinear as ações do movimento estudantil opositor para este ano./ EFE e AP