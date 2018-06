'Chavismo esvazia a oposição quando perde'

A votação para renovar o Congresso venezuelano atrairá mais a atenção dos vizinhos latino-americanos que algumas eleições presidenciais na região. Não só o resultado, mas o que o chavismo fará com ele influirá nas relações diplomáticas no continente, a começar pela Cúpula do Mercosul do dia 21 no Paraguai. A posição mais contundente a respeito partiu de um argentino que só assume a presidência na quinta-feira, o conservador Mauricio Macri.

Ele prometeu em campanha e reiterou depois de eleito que pedirá a suspensão de Caracas do bloco por perseguição a opositores e manutenção de presos políticos. A futura chanceler argentina, Susana Malcorra, na quarta-feira, disse que do que ocorrer hoje dependerá o diálogo sobre o tema com o Brasil, que se opõe à punição.

O diplomata Eduardo Sadous, de 69 anos, foi embaixador argentino em Caracas durante "dois anos, sete meses e quatro dias". Ele destaca o período exato, entre 2002 e 2005, porque essa foi sua missão diplomática mais marcante, embora tenha passado a maior parte da vida na Ásia. Sadous foi removido após denunciar uma fraude nas relações comerciais entre os dois países entre os governos de Hugo Chávez e Néstor Kirchner. Ao chegar à Argentina, foi testemunha chave em outra acusação, a de que o kirchnerismo cobrava propina para autorizar negócios com a Venezuela e o ministério do Planejamento era, na verdade, uma embaixada venezuelana paralela.

Como o sr. chegou à embaixada na Venezuela?

Em 2002 precisamos trocar nosso embaixador na Venezuela, porque Hugo Chávez o considerava inclinado à oposição. Ao me convidarem para o cargo, me advertiram que Caracas poderia não concordar, porque a Argentina tinha vetado o nome venezuelano para Buenos Aires, Elías Jaua, que viria a ser ministro e chanceler do chavismo. Ele foi rejeitado porque era considerado um agitador urbano e, com a situação argentina depois da crise de 2001, isso não era bom. Autorizaram minha ida depois de um mês, para indicar desagrado com o caso Jaua.

O que encontrou?

Estive dois anos, sete meses e quatro dias. Encontrei um país muito instável. Se pensa que porque falamos a mesma língua e temos a mesma religião somos parecidos. É um país pouco previsível. Dizem sim a tudo e depois não cumprem nada. Há uma divisão absoluta entre chavismo e antichavismo. Houve gente que não quis ir a atos que eu organizei porque eram em zonas controladas pelo chavismo. E gente que não foi a minha despedida porque não quis dar a mão a um chanceler chavista. Havia o amigo e o inimigo. Eu tinha de tratar com todos. Me acusavam de ser chavista e vice-versa.

Por que o sr. foi removido do cargo?

Me tiraram porque Chávez achou que eu estava muito perto da oposição venezuelana. E isso que recebi 16 condecorações. A Venezuela gosta muito de condecorar, é muito tropical nisso.

Chávez deu sinais dessa insatisfação em encontros pessoais?

Chávez era um grande sedutor, muito simpático e agradável. Alguém podia discordar de sua política, mas era encantador. Quando conhecia alguém, colocava a mão no ombro e falava nos olhos. Dava a sensação de ser amigo de infância. Mas um dia convocaram todos os embaixadores latino-americanos, porque Chávez queria falar conosco. Fomos ao gabinete presidencial, uns 10 embaixadores. Ele diz então que sabia que queriam matá-lo. Que haveria um magnicídio. Ele nos mostra que estava armado. Nos mostra as armas que tem no gabinete. E diz que morreria pela revolução, que não o capturariam ou derrubariam e morreria com as armas na mão. Pediu que nossos governos o apoiassem.

Isso já no governo de Néstor Kirchner (2003-2007)?

Sim, cheguei nomeado por Eduardo Duhalde, mas isso ocorreu com Kirchner no poder. Notei nessa reunião que Chávez foi muito frio comigo. Dias depois desse encontro, pediu para me mandarem embora.

O governo o acusou de estar ligado à Fedecámaras, principal entidade empresarial, considerada golpista pelo chavismo. O sr. deu razão a esses temores?

Bom, a Fedecámaras ficava no mesmo edifício da embaixada e eu tinha boa relação com eles evidentemente. Mas sempre tratei de ser equilibrado. Sempre que a oposição convocava os embaixadores estrangeiros eu ia, como iam os embaixadores de quase todos os países democráticos do mundo. Alguns latino-americanos não iam. Às vezes, o do Brasil não ia. Os demais iam todos: Uruguai, Colômbia, Chile, Peru, os europeus...

Equador e Bolívia também não iam?

Obviamente não.

Os empresários com os que o sr. tinha boa relação nunca bloquearam a distribuição de produtos para estimular a escassez, como acusa o chavismo?

Não acho que fosse um boicote dos empresários. É uma questão de mercado. Quando os preços são fixos e não você não ganha, segura o produto. Mas foi uma ação deliberada para prejudicar o chavismo.

Chávez o afastou, mas o senhor não foi expulso do país. Como surgiu a denúncia de fraude e uma embaixada paralela, pela qual o senhor ficou conhecido?

Em 2004 começaram a publicar nos jornais argentinos que eu seria trocado por Alicia Castro. Ela seria depois embaixadora na Venezuela e em Londres. Era a pessoa que levava dinheiro da Venezuela para alimentar instituições que Chávez financiava na Argentina, como as Mães da Praça de Maio, Bairros de Pé... Eu perguntei para à nossa chancelaria se aquilo era verdade. Disse que tinha sido nomeado por Duhalde e entenderia se quisessem me trocar por alguém da confiança de Néstor. Me disseram que não, que estavam satisfeitos e esperasse o referendo revogatório.

A votação que poderia ter tirado Chávez do poder em 2004?

Sim, nesse referendo tiveram papel importante Néstor e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Chávez tinha medo de perder. Os dois disseram que, se ele tinha posto na Constituição isso, precisava respeitar. Isso obrigou Chávez a convocar o referendo, que ganhou. Eu sempre achei que ganharia.

Por que essa certeza?

Chávez era um típico representante venezuelano, que se vê na rua. No país há um tema racial que eles não admitem. A maior parte da população é mestiça. Os dirigentes opositores são brancos. Isso é algo que está aí, em tensão. Chávez encarnava essa maioria. Quem ia ao centro e caminhava sentia o ambiente pró-Chávez. Quando avisei o governo argentino que Chávez havia ganhado, ficaram muito felizes.

O sr. não respondeu porque foi destituído?

Os dois países tinham um fideicomisso. O valor das compras de petróleo feitas pela Argentina iam a um fundo, que por sua vez era usado pela Venezuela para comprar bens e serviços argentinos. Quando voltei de minhas últimas férias lá, haviam desaparecido US$ 14 milhões dessa conta em Nova York. Depois descobrimos que tinham levado o dinheiro a Caracas, trocado no mercado negro, comprado no mercado oficial e conseguido uma diferença de uns US$ 9 milhões.

O governo venezuelano, que tinha acesso à conta, usou o próprio mercado negro para lucrar?

Sim. Eu mando um telegrama secreto à chancelaria argentina informando isso. A mensagem causa urticária. Depois de alguns dias, fico sabendo pelo jornal Página 12 que Nilda Garré iria a Venezuela. Que o presidente Néstor a havia nomeado. Fiquei indignado, pois já havia oferecido o cargo e pedido outra embaixada. Liguei para a chancelaria e me disseram que também tinham ficado sabendo pelo jornal, que era uma decisão do presidente.

Foi colocado na geladeira?

Quando voltei, não tive função. Depois de um tempo me deram um escritoriozinho sem importância. Em 2012, pedi as contas para me aposentar. Estive em listas oficiais de embaixadores que teriam a aposentadoria automática, mas a presidente (Cristina Kirchner) tinha medo de que isso causasse um escândalo.

Houve uma investigação sobre o que o sr. informou?

Interna, não. O que houve foi uma denúncia sobre outro tema, feita por deputados contra o governo. Eu fui como testemunha nessa causa, aberta em 2009, que afirmava que quem queria fazer negócio com a Venezuela precisava de uma autorização do Ministério de Planejamento e isso dependia de propina. Depus em 2010, e aí veio o escândalo. Fui manchete de jornais durante meses, difícil. Testemunhei e fui denunciado por De Vido (Julio de Vido, ministro do Planejamento) por falso testemunho. Fui processado e ainda vou a julgamento público. Vão me absolver, pois ninguém nunca foi condenado por isso e outros funcionários da embaixada confirmaram minha versão. Quem negou o pagamento de propina foram os empresários envolvidos.

De quanto era a propina?

Vinte por cento. Era organizado, um porcentual fixo. Acredito que a chancelaria tinha delegado relação com a Venezuela ao Ministério do Planejamento. Realmente não souberam quando pediram minha saída.

Como Néstor teria se beneficiado?

Não sei, mas o chefe de tudo era Néstor. Bastava ver o tratamento dado aos ministros para saber que ele centralizava tudo. Tinham por ele e sua senhora uma relação reverencial. Nunca vi algo tão servil. O chefe da segurança presidencial, agora na polícia metropolitana, me contou que Néstor pediu um dia uma ligação a seu secretário. Depois de meia hora, perguntou pela ligação e ouviu que não tinha conseguido ainda. Com a mão aberta, deu-lhe um tapa que deixou os dedos marcados. Eram dois autocratas.

Que paralelo se pode fazer com o autoritarismo chavista?

Chávez era extremamente personalista. Carlos Menem, Eduardo Duhalde e Fernando de la Rúa não o receberam. A reaproximação ocorreu com a nomeação de um embaixador na Argentina e uma visita de Chávez à Argentina em 2004. Negociamos uma série de acordos e no final os venezuelanos disseram "tudo certo, vamos consultar o presidente". Eu achei aquilo estranho, porque os presidentes nunca sabem o que assinam. Trabalham os negociadores, o chanceler sabe algo, mas o presidente não tem menor ideia do que está se assinando. Depois de algumas horas, voltaram com anotações à mão do próprio Chávez mudando alguns pontos. Ou seja, Chávez tinha a última palavra em tudo. Qualquer negociação com a Venezuela demorava porque precisávamos chegar à autorização do presidente. Acho que isso contribuiu para sua morte, era era impossível aguentar. Não delegava, tinha péssimos ministros e uma rotatividade absurda. Em pouco mais de dois anos conheci três chanceleres. Os ministro duravam meses, o que fazia com que o único que conhecesse tudo fosse Chávez.

Como esse personalismo influiu na sucessão dele?

Um governo autoritário nunca produz sucessor. A ineficiência, a corrupção e o uso de dinheiro estatal para financiar programas no exterior mostrava que o país não teria futuro. O chavismo não solucionou os grande problemas, os aprofundou. Chávez tinha um enorme carisma, mas não é o caso de Nicolás Maduro. É um homem muito básico, que passou a sindicalista, deputado, chanceler, vice-presidente. Mais inteligente é sua mulher, Cilia Flores.

Como a revolução bolivariana se mantém há tanto tempo?

A grande jogada de Chávez foi controlar a PDVSA (petrolífera estatal venezuelana), que responde por 85% da economia venezuelana. Quem a manipula governa o país. Na greve petroleira de 2002, logo depois de eu chegar, houve a luta pelo controle. Chávez tirou o controle dos técnicos e demitiu 30 mil empregados. A produção começou a declinar, mas contou com o aumento do preço do petróleo que o beneficiou muito. Pôde fazer sua ação social cosmética, como ocorreu com o kirchnerismo com a soja.

O sr., que disse ter sentido no centro de Caracas a popularidade de Chávez. Não viu relatos de pobres de que sua vida melhorou?

Sim, melhorou. Tiveram acesso a mais coisas e efetivamente se sentiu melhora. Essa maioria também se sentia identificada pelo tema racial. Mas o carisma morre com Chávez. Maduro é uma cópia ruim de Chávez e com a queda no preço de petróleo tudo se deteriorou.

Isso dá chance real à oposição?

Acho que sim. Pode ganhar as legislativas e, no ano que vem, pedir o referendo revogatório de Maduro.

Essa é a verdadeira importância dessa eleição no Congresso, poder chamar o referendo, já que o Executivo engoliu o Legislativo?

O que o chavismo fez sempre foi criar uma estrutura paralela quando perdeu algo. Quando a prefeitura da Grande Caracas foi conquistada pela oposição, colocou acima dela um governador e deu a ele todo o poder e a verba. Quando a oposição ganhou nos Estados, tirou o controle sobre as estradas, os aeroportos. Quando a oposição ganha, esvazia o que perde. Por isso não vejo o chavismo abandonando o poder. Maduro falou de aliança do povo com as Forças Armadas. Não vejo o chavismo entregando o poder pacificamente. A tendência é de um conflito interno.

Conseguir a maioria e chamar o referendo no ano que vem não é uma garantia para a oposição?

As Forças Armadas estão muito misturadas ao governo. Os militares têm origem socio-econômica baixa e o Exército é sua forma de melhorar de vida. O chavismo teve a habilidade de envolver os militares intencionalmente na corrupção. Se você por exemplo é major eu o nomeio para chefiar o programa de alimentos. Neste tempo, você faz sua poupança com desvios, ninguém fala nada, mas há um arquivo com o que você fez. Se alguém se rebela, imediatamente tem a ficha exposta e acaba preso. Foi o que ocorreu com o general (Raúl Isaías) Baduel. Era comandante do Exército, muito carismático. Chávez viu nele uma ameaça, o tirou do comando das tropas e o nomeou ministro da Defesa. Um ano depois, o mandou como embaixador à Hungria. Badual se rebelou, alguém buscou a ficha dele e pronto, foi condenado por um desvio de US$ 9 milhões. Esse sistema contaminou totalmente as Forças Armadas, principalmente o Exército.

Qual o envolvimento do Exército no tráfico de drogas?

Cerca de 60% do tráfico colombiano sai pelo Golfo de Maracaibo. Os militares estão envolvidos nisso. A prisão dos sobrinhos de Cilia Flores, a mulher de Maduro, evidencia que há uma ligação como poder muito grande.

O que ganha o presidente eleito Mauricio Macri com a promessa de pedir a suspensão da Venezuela do Mercosul por atentar contra a democracia, se sabe que isso não será aprovado com a oposição do Brasil?

O Brasil não aplicará a cláusula. O governo brasileiro, com Fernando Henrique Cardoso, com Lula e com Dilma, foi uma aliado da Venezuela muito forte. As empresas brasileiras, especialmente a Odebrecht, foram grandes beneficiárias de obras públicas no país. Ganharam obras por adjudicação direta, sem licitação. Se se compara, o Brasil teve muito mais vantagem da relação do que a Argentina, teve muito mais dinheiro. Brasil está muito envolvido, até mesmo pela inclusão da Venezuela ao Mercosul, total responsabilidade brasileira. Foi uma loucura porque não acrescenta nada ao bloco. A Venezuela produz uma só coisa, que é petróleo, e ainda complica muito o funcionamento do Mercosul. Mas o Brasil tinha muita preocupação em relação ao pós-chavismo. Ter a Venezuela no Mercosul era uma forma de que não terminasse numa grande catástrofe. Não deu certo, mas era a ideia.

Não preocupa a diplomacia argentina que Macri exponha Brasil e Uruguai, dizendo que ele está defendendo a democracia e exigindo um posicionamento dos vizinhos?

Essa iniciativa também pretende romper a relação do chavismo com os Kirchners. Ele vai propor, mas não vai ter haver consenso. Não acho que Macri tenha êxito.

Mesmo sem ver aprovada a suspensão, Macri sai como ganhador?

Acho que é uma questão de princípios, fixar um limite. Houve abuso de direitos humanos, perseguição a opositores, assassinato de um dirigente, tiroteio em comícios. A Venezuela formalmente é democrática, há uma legitimidade de origem, mas não há uma legitimidade de exercício. Evidentemente não é um país democrático hoje.