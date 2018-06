Chavismo mostra sentir mais do que nunca a falta do líder

Dois anos depois da morte de Hugo Chávez, seus correligionários "mais do que nunca" sentem sua falta, em um país tumultuado politicamente, que vive uma forte crise econômica e onde a popularidade do seu sucessor, Nicolás Maduro, tem índices muito baixos em pesquisas.

A lembrança do líder venezuelano permanece intacta nas mentes de seus leais adeptos nos bairros populares de Caracas, que se preparam para lembrar o segundo aniversário da morte do presidente.

A morte de Chávez, poucas semanas depois de ele iniciar seu quarto mandato presidencial, levou à convocação de novas eleições presidenciais nas quais Maduro venceu Henrique Capriles.

Depois de vencer uma das eleições mais apertadas na história da Venezuela, Maduro iniciou seu governo tendo à frente um cenário incerto e arcando com o peso da grande sombra representada por aquele que foi seu mentor político.

Segundo uma pesquisa da consultoria Datanálisis realizada entre o fim de janeiro e início de fevereiro, somente 27,3% dos venezuelanos avaliavam positivamente o governo Maduro. Ainda assim, muitos chavistas evitam criticar o presidente. A Venezuela passa por uma grave crise econômica, com altas taxas de inflação e escassez de produtos, além da desaceleração da economia, que obrigou o governo a realizar cortes no orçamento em meio a uma forte queda dos preços do petróleo, commodity que representa 96% das suas receitas.

Em meio a essa situação, a presença de Chávez ainda é constante em cartazes, bandeiras, murais e diferentes emblemas evocando o "comandante supremo" nos principais bairros populares de Caracas. / TRADUÇÃO DE TEREZINHA MARTINO

