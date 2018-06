Chavismo pede baixa em preços

"Toc toc. Quem é? Gente de paz. Baixem os preços que chegou Nicolás", diz a primeira estrofe da bem-humorada versão, cujo vídeo era transmitido ontem nos meios de comunicação estatais venezuelanos. A adaptação foi publicada no site do líder, www.nicolasmaduro.org.ve. No clipe, o presidente venezuelano aparece em meio a imagens de eletrodomésticos à venda em lojas.

A adaptação da canção Tun tun (Toc toc, em tradução livre do espanhol), do venezuelano Vicente Sojo, afirma que "neste Natal, Maduro governando conseguiu que, a preços justos, seu povo esteja comprando". "Justiça para um povo que hoje segue mandando e vê que como nunca seu dinheiro rende", continua a canção natalina. Há um mês, Maduro iniciou "uma grande operação nacional cívico militar" contra a inflação. / EFE