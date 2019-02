Chavismo promete entregar ajuda humanitária a colombianos e organizar show na fronteira

CARACAS - O governo do presidente venezuelano, Nicolás Maduro, prometeu entregar ajuda humanitária a crianças pobres de Cúcuta e organizar um concerto musical em defesa do chavismo como resposta à tentativa da oposição e dos Estados Unidos de oferecer toneladas de remédios e alimentos a venezuelanos que sofrem com a grave crise econômica no país.

Segundo o Ministro da Informação, Jorge Rodríguez, 20 mil cestas básicas serão doadas a “crianças em situação de pobreza”. Ele também prometeu organizar o concerto “Tirem as mãos da Venezuela”, em resposta à iniciativa similar do empresário Richard Branson, que quer promover um show em Cúcuta nos próximos dias para arrecadar fundos para refugiados venezuelanos.

“Ninguém atende ao povo de Cúcuta, que tem 10% da população em pobreza extrema”, disse Rodríguez, um dos colaboradores mais próximos do presidente, sem dar detalhes da suposta iniciativa. “Será uma demonstração da mão solidária da Venezuela.”

“Tem que estar completamente descolado da realidade para brincar assim com as necessidades do povo venezuelano”, disse o líder opositor Juan Guaidó, sobre a iniciativa de Rodríguez. “Tem que ser muito cínico para prometer entregar ajuda humanitária e organizar um show.”

A oposição e os EUA, com auxílio do governo da Colômbia, planeja convencer os militares venezuelanos a permitir a entrega da ajuda humanitária na Venezuela, à revelia de Maduro, no dia 23, em uma estratégia descrita como golpista por Caracas. /EFE