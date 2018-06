'CHAVISTA HIPSTER' DA TV DEFENDE CABELLO

A defesa de Diosdado Cabello, feita pelo bloco chavista, teve reforço de um programa televisivo oficialista que poderia, em uma televisão sem som, lembrar o molde do CQC transmitido em outros países da América do Sul.

Conduzido por Pedro Carvajalino, o Zurda Konducta (Conduta de Esquerda, em tradução livre) é transmitido nos fins de noite pela rede governista Venezolana de Televisión (VTV). Com roteiro e estética programados para atrair os mais jovens para a causa, o Zurda Konducta exibiu ontem uma série de entrevistas realizadas pelo apresentador no interior da Assembleia Nacional a respeito das acusações de envolvimento de Cabello com o narcotráfico.