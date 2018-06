Chavistas bancavam caixa 2 em dinheiro e jatinhos a Caracas

GENEBRA - As primeiras reuniões formais dos publicitários João Santana e Mônica Moura com a campanha chavista ocorreram em outubro de 2011, na Venezuela. Passagens aéreas mostram as frequentes viagens do casal a Caracas, em 2012. Nas reuniões, estavam Maximilien Sánchez Arvelaiz, ex-embaixador venezuelano no Brasil, o então chanceler de Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Jessy Chacón, Jorge Rodríguez e Elías Jaua, figuras importantes do chavismo. Segundo os publicitários, foi Maduro quem afirmou que não pagaria todo o dinheiro solicitado pela campanha e parte ficaria a cargo de Odebrecht e Andrade Gutierrez.

Com o orçamento fechado, os encontros seguintes trataram de assuntos técnicos. Os trabalhos envolveram uma campanha de nove meses em 2012, incluindo estratégia na TV, cartazes, material impresso e fotos. Dois contratos foram fechados por um valor de US$ 35 milhões. A Odebrecht entrou com US$ 7 milhões, por meio de contas no exterior. Outros US$ 2 milhões saíram da Andrade Gutierrez para contas de João Santana em Genebra, na Suíça. Em 11 de dezembro de 2013, em sua conta Shell Bill, em Genebra, Santana recebeu US$ 1,6 milhão em relação aos trabalhos na Venezuela. Cerca de US$ 11 milhões vieram do próprio Maduro, diretamente da sede da chancelaria, por onde passaram malas com o dinheiro.

+ Propina da Odebrecht a ex-presidente peruano passou por Andorra e Suíça

Em seu depoimento – anexo 3 da declaração de 2017 –, Mônica Moura afirma que ela era levada em carros oficiais da chancelaria, controlada por Maduro, para receber o dinheiro. Ela também indicou que Maduro mantinha um cronograma para efetuar os pagamentos semanalmente. “O então chanceler Nicolás Maduro – que viria a se tornar presidente depois da morte de Chávez – exigiu que Mônica Moura recebesse quase todos os valores pagos pela campanha de reeleição do presidente Chávez (em 2012) por fora, através de pagamentos realizados pelas empreiteiras Odebrecht e Andrade Gutierrez”, afirma o documento do Ministério Público.

“Parte desses valores não contabilizados foi paga em espécie, entregue em Caracas, diretamente para Mônica Moura pelo chanceler Nicolás Maduro, na própria sede da chancelaria”, indica o documento. “Maduro recebia Mônica em seu gabinete, lhe entregava pastas com dinheiro e providenciava escolta para lhe dar segurança no percurso da chancelaria à produtora”, disse. “Em Caracas, Mônica Moura recebeu em espécie na própria sede da chancelaria US$ 11 milhões de Nicolás Maduro, e restou uma dívida de US$ 15 milhões nunca saldada”, indicou.

Os documentos também apontam que parte do dinheiro, também em espécie, era levado pela marqueteira para “Mônica Monteiro (mulher de Franklin Martins), pois eles eram os responsáveis pela parte de internet da campanha”. Franklin e sua equipe foram contratados diretamente pelo partido venezuelano “também sem contrato formal”. “Nicolás Maduro era sempre muito desconfiado, não queria entregar dinheiro em espécie para mais de uma pessoa, pelo risco da negociação. Por isso, entregava todo valor a Mônica Moura, que repassava.”

Mônica e Santana receberam, ao final, um total de US$ 18 milhões. Mas indicaram que esse não era o valor completo que havia sido prometido. Além disso, apontam que, em 2013, na campanha presidencial de Maduro, o novo presidente “plagiou” as ideias levadas pelos marqueteiros brasileiros.

Jatinho.

Um jato da Andrade Gutierrez levava José Dirceu, Franklin Martins e marqueteiros do PT para Caracas, às vésperas da campanha de Chávez, em 2012. A informação faz parte dos anexos do depoimento, em 2 de agosto de 2017, de Mônica à Procuradoria da República, em Salvador. Ela diz que o então embaixador da Venezuela no Brasil, Maximilien Arvelaiz, foi “articulador e fiador da campanha de Chávez”. “Ele tinha excelente trânsito entre os dirigentes de grandes empresas brasileiras que tinham negócios na Venezuela, além de relações próximas com a cúpula do PT”, diz o texto.

Prova desse papel era sua capacidade de organizar viagens a Caracas. “Arvelaiz demonstrava intimidade com a Andrade Gutierrez que, até mesmo, disponibilizava jatinhos para as viagens”, indica o anexo 10 do depoimento. “Em pelo menos três voos, viajaram juntos João Santana, Mônica Moura, Franklin Martins e José Dirceu, no trecho São Paulo-Caracas”, indica o documento. O trecho obtido pelo Estado não informa as datas das viagens.

O QUE DIZEM OS CITADOS:

- Andrade Gutierrez:

A empresa informou por nota que “apoia toda iniciativa de combate à corrupção, que visa a esclarecer fatos ocorridos no passado”. “A companhia assumiu esse compromisso público ao pedir desculpas em um manifesto veiculado nos principais jornais do país e segue colaborando com as investigações em curso dentro do acordo de leniência firmado com o Ministério Público Federal. A empresa incorporou diferentes iniciativas nas suas operações para garantir a lisura e a transparência de suas relações comerciais, seja com clientes ou fornecedores, e afirma que tudo aquilo que não seguir rígidos padrões éticos será imediatamente rechaçado pela companhia.”

- Odebrecht:

A Odebrecht respondeu com um texto padrão. “A Odebrecht está colaborando com a Justiça no Brasil e nos países em que atua. Já reconheceu seus erros, pediu desculpas públicas, assinou acordo de leniência com autoridades de Brasil, EUA, Suíça, República Dominicana, Equador, Panamá e Guatemala, e está comprometida a combater e não tolerar a corrupção em quaisquer de suas formas.”

- Mônica Moura e João Santana:

Breno Brandão, advogado do casal, disse que tudo que seus clientes têm a dizer “consta dos arquivos da Justiça, alguns trechos, inclusive, já tornados públicos até em vídeos que estão na internet”.

- BNDES:

Em nota, o BNDES disse que todos os fatos são objeto de avaliação integral pela Comissão de Apuração Interna (CAI), que ainda está em andamento. “É importante ressaltar que o BNDES não financia projetos no exterior. O banco financia apenas a parcela relativa às exportações brasileiras de bens e serviços para um determinado projeto em outro país. Os recursos do BNDES são liberados em reais, no Brasil, para o exportador brasileiro, à medida que as exportações são realizadas e comprovadas”.

- Lula, Martins, Dirceu e o PT:

O Instituto Lula foi questionado sobre as declarações de João Santana, mas não respondeu. A assessoria do PT disse que “o partido adotará medidas judiciais cabíveis contra os que levantam falsas acusações em troca de benefícios penais e financeiros, em negociações espúrias com os agentes da Lava Jato”. Franklin Martins e José Dirceu não responderam às tentativas de contato da reportagem.

- Venezuela:

Contactada, a presidência venezuelana não se manifestou. Américo Mata não foi localizado, assim como o ex-funcionário da Odebrecht Fernando Migliaccio. Maximilien Arvelaiz, Jorge Rodríguez, Elías Jaua e Jesse Chacón não responderam aos contatos. / COLABORARAM LUIZ RAATZ E MURILLO FERRARI