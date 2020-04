Chavistas e líderes da oposição iniciam conversas secretas em meio à crise provocada pela pandemia

CARACAS - Aliados do presidente venezuelano Nicolás Maduro e seu adversário, Juan Guaidó, iniciaram secretamente negociações exploratórias, à medida que crescem as preocupações com o possível impacto da disseminação do coronavírus, segundo fontes de ambos os lados.

As discussões surgiram de preocupações com a doença respiratória covid-19, hiperinflação e crescente escassez de combustível, bem como preocupações entre alguns membros do Partido Socialista no poder sobre como garantir sua sobrevivência política sob uma possível mudança de governo à medida que Washington aperta as sanções, disseram as fontes.

As negociações, que não têm uma agenda clara, mostram que os aliados de Maduro e Guaidó permanecem não convencidos de que podem derrotar o outro lado em meio a uma pandemia global e a um amplo programa de sanções dos EUA que pretende tirar Maduro do cargo.

"Existem dois extremos: Maduro e aqueles que acreditam que o vírus acabarão com a liderança de Guaidó, e aqueles do outro lado (que) esperam que essa crise derrube Maduro", disse um legislador da oposição a favor da aproximação. "Acho que temos que encontrar soluções."

A Reuters não conseguiu determinar quando as negociações começaram, onde ou como elas estão ocorrendo e como Maduro e Guaidó as veem. Sete fontes, que representam os dois lados da profunda divisão política da Venezuela, confirmaram as negociações.

Maduro e Guaidó estão competindo entre si para ajudar a combater os efeitos da pandemia, com cada lado convencido de que o surto prejudicará o outro politicamente, disseram as fontes, que pediram para não serem identificadas.

Ativistas e grupos de direitos humanos em todo o mundo instaram os dois lados a buscar uma trégua para coordenar a entrega da ajuda e aumentar as importações de gasolina.

O Departamento de Estado dos EUA em março se ofereceu para começar a suspender parte das sanções se os membros do Partido Socialista formarem um governo interino sem Maduro, um plano apoiado por Guaidó, mas rapidamente derrubado pelo governo.

O ministério da informação da Venezuela e a equipe de imprensa de Guaidó não responderam a um pedido de comentário sobre as negociações atuais.

Guaidó negou a abordagem na terça-feira, 21, depois que a matéria inicial da Reuters foi publicada. "Esta informação é falsa", ele escreveu em sua conta no Twitter. "A alternativa democrática está unida em sua causa e há apenas um acordo possível para salvar a Venezuela: formar um governo nacional de emergência, sem traficantes de drogas em Miraflores, que possa acessar a ajuda internacional de que precisamos".

Uma fonte em Washington familiarizada com o assunto disse à Reuters na terça-feira: "Há muitas conversas privadas entre as pessoas no regime e a oposição, especialmente desde que os EUA anunciaram o plano de transição". A pessoa acrescentou: “E certamente existem esforços de Guaidó e outros para obter mais ajuda para combater a pandemia. Isso levou a mais conversas entre indivíduos da oposição e indivíduos do regime. O que não aconteceu é qualquer negociação política. ”

O Departamento de Estado confirmou conversas entre representantes da oposição e funcionários do governo de Maduro.

"Durante semanas, o presidente interino Juan Guaidó vem pedindo ao ex-regime de Maduro que leve a pandemia mais a sério e vem buscando maneiras de usar os fundos oficiais venezuelanos que ele pode acessar nos Estados Unidos para ajudar na luta contra a covid-19", afirmou um representante do Bureau de Assuntos do Hemisfério Ocidental. "Isso levou a muitas conversas de representantes de organizações internacionais com funcionários do regime e a algumas conversas diretas entre representantes da oposição e funcionários do regime, buscando um caminho prático a seguir".

Maduro costuma dizer que está disposto a manter o diálogo.

"Estamos prontos para o diálogo, para entender um ao outro e chegar a um acordo humanitário para atender ao coronavírus", disse Maduro durante uma transmissão na televisão no fim de semana, sem fazer referência a nenhum conjunto específico de conversas.

Guaidó, chefe da assembleia nacional que assumiu uma presidência interina no ano passado após negar a reeleição de Maduro em 2018, é reconhecido pelos Estados Unidos e mais de 50 países como líder legítimo do país. Mas outras potências como China e Rússia ainda apóiam Maduro.

Uma fonte ligada ao governo reconheceu que as negociações estavam em andamento.

"Há propostas indo e vindo" entre aliados de Maduro e membros dos quatro principais partidos da oposição, disse a fonte.

"Existem abordagens", disse um deputado da oposição que está ciente das discussões. "Existem elementos-chave no governo que querem negociar sua salvação."

Os dois lados participaram no ano passado de um diálogo mediado pela Noruega, no qual a oposição havia pressionado por uma nova eleição presidencial. Mas o lado de Maduro se afastou do processo em protesto contra as sanções dos EUA.

Maduro garante que seu governo controlou o surto de coronavírus na Venezuela com o apoio da China, enquanto Guaidó o acusa de usar a pandemia como desculpa para políticas econômicas desastrosas.

Um alto funcionário da administração de Trump disse que Maduro é o único responsável pelo "pedágio humanitário na Venezuela, agravado pela recente crise da covid-19 e pela escassez de gás".

A Venezuela registrou 285 infecções por coronavírus na segunda-feira. As Nações Unidas o chamaram de um dos países mais vulneráveis ​​do mundo ao vírus devido à falta de sabão e água nos hospitais e ao empobrecimento geral da população.

Guaidó, que controla os fundos do governo venezuelano mantidos em contas no exterior, procura fornecer US$ 20 milhões à Organização Pan-Americana da Saúde para adquirir suprimentos, segundo três fontes.

Mas o governo de Maduro tem como objetivo bloquear a operação através das Nações Unidas, que ainda reconhece seu governo.

Os escritórios venezuelanos da Organização Pan-Americana da Saúde e das Nações Unidas não responderam aos pedidos de comentários.

Guaidó ofereceu pagar US$ 100 por mês a médicos e enfermeiros com a ajuda da Organização dos Estados Americanos, um mecanismo que ainda não foi iniciado. /REUTERS