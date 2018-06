Chavistas fazem tuitaço para combater rumores A batalha dos chavistas na Venezuela para combater os rumores que circulam sobre a saúde do presidente Hugo Chávez chegou às redes sociais, segundo reportagem do site do jornal espanhol El País. O canal público de televisão da Venezuela, juntamente com o vice-presidente do país, Nicolás Maduro, têm convocado os venezuelanos a "manter a luta ativa nas redes", como declarou Maduro a um grupo de militantes no último sábado. Ele afirmou que é necessário combater aqueles que "desprestigiam e divulgam mensagens maldosas" contra Chávez.