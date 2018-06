Chavistas marcharão no mesmo dia da oposição O partido do presidente Hugo Chávez convocou ontem seus militantes a tomar as ruas de Caracas no dia 23. A data coincide com uma manifestação contra o adiamento da posse do líder convocada pela oposição. "Sairemos dos quatro cantos da capital", disse o chefe de campanha do partido, Jorge Rodríguez. Em Cuba, onde visitou Chávez, o vice-presidente Nicolás Maduro agradeceu ontem ao presidente cubano, Raúl Castro, o tratamento dado a Chávez, que apresenta ligeira melhora, segundo o governo.