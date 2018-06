Chavistas realizam comícios a favor de posse adiada Partidários do presidente da Venezuela Hugo Chávez estão fazendo comícios por todo o país em defesa de uma decisão judicial que permitiu o adiamento indefinido da posse do líder socialista. Apesar da oposição afirmar que a posse deveria ter ocorrido em 10 de janeiro, como afirma a Constituição, a maioria dos deputados de Chávez na Assembleia votou a favor do adiamento da cerimônia.