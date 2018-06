Chavistas rezam por presidente em Caracas Desde o início do domingo, seguidores do presidente Hugo Chávez se organizavam para marchar em apoio ao líder bolivariano nas principais cidades da Venezuela. O país acordou chocado com a volta do câncer apenas dois meses depois de Chávez ter vencido as eleições presidenciais e pouco antes de assumir o novo mandato, com o qual estenderá seu governo a quase 20 anos.