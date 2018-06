Chavistas tentam estender mandato na Venezuela

Sem novas informações sobre o real estado de saúde do presidente, centenas de militantes do chavista Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV) foram à Assembleia Nacional, que escolheu sua mesa diretora para o atual ano legislativo. Sem surpresas, Cabello foi reeleito ao lado de uma junta diretiva totalmente chavista, apesar da reivindicação da oposição - que mantém mais de 40% das cadeiras do Parlamento - de ocupar proporcionalmente as lideranças geral e das comissões da Assembleia.

"Juro como patriota desse lindo povo da Venezuela, seguir a Carta cabal dos mandatos e com lealdade suprema defender a pátria e essa revolução liderada por Hugo Chávez", disse Cabello. "Estamos prontos para o debate, mas não para a negociação, como se fazia antes aqui", acrescentou, referindo-se à reivindicação da oposição.

Juras de lealdade a Chávez e à revolução estiveram presentes em todos os discursos dos membros eleitos. A busca por mostrar união era tão grande que além do vice-presidente, Nicolás Maduro, estiveram no ato os 20 governadores chavistas eleitos dia 16. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.