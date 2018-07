Chavistas vão às ruas por sanções à PDVSA Milhares de partidários do presidente venezuelano, Hugo Chávez, se reuniram ontem em Caracas para protestar contra as sanções impostas pelos Estados Unidos conta a PDVSA, a estatal venezuelana do petróleo. "O povo, unido, jamais será vencido", gritavam os chavistas. O ministro da Energia Rafael Ramírez disse à multidão que o país deve ser respeitado. "Ninguém mexe com a Venezuela"afirmou. As punições foram impostas pelo governo americano por conta dos negócios entre a PDVSA e o governo do Irã.