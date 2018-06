Chefão da máfia napolitana é morto perto da praia As autoridades italianas estão buscando nesta sexta-feira pelos atiradores que mataram um chefão do crime organizado de Nápoles, Gaetano Marino, no momento em que ele deixava a praia e voltava para o hotel à beira-mar onde estava hospedado com a família, em Terracina, na província de Latina. Marino era um chefão da Camorra. Ele foi morto com quatro tiros na cabeça quando entrava em seu carro, um Fiat Punto, 100 quilômetros ao sul de Roma. A polícia disse que a família de Marino deve ter escapado do ataque porque voltou antes da praia para o hotel.