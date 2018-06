Chefão da máfia russa é assassinado em Moscou Um dos principais chefões da máfia na Rússia foi morto a tiros no centro de Moscou nesta quarta-feira, disse a polícia, em um evento que lembrou os sangrentos anos 1990 no país, quando as gangues russas e chechenas assolavam as ruas das grandes cidades. Um franco-atirador não identificado matou Aslan Usoyan, de 75 anos e conhecido como "vovô Hassan", com apenas um disparo, aparentemente feito por um rifle de assalto da era soviética, disseram os investigadores.