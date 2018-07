Chefe da cúpula militar é demitido do cargo O presidente da Rússia, Vladimir Putin, demitiu ontem o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas do país. O general Nikolai Makarov foi substituído pelo general Valeri Gerasimov, que comandou as forças russas na Chechênia. A troca na cúpula militar do país ocorreu três dias depois de Putin ter demitido Anatoli Serdyukov do cargo de ministro da Defesa, por envolvimento em um escândalo de corrupção. A mudança de ontem mostrou que o novo ministro, Sergei Shoigu, está deixando sua marca no ministério.