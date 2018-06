Chefe da defesa área síria morre próximo a Damasco

O general foi morto durante um ataque dos rebeldes à base da defesa aérea ontem, próximo à cidade de Mleiha, disse um oficial em condição de anonimato. O observatório de direitos humanos britânico, baseado na Síria, também confirmou a morte do general Ishaq, acrescentando que o oficial não sobreviveu a ferimentos sofridos no ataque.

O observatório, que baseia seus relatos em informações de uma rede de ativistas em terra, disse que o general Ishaq entrou em confronto com militantes do Nusra, um braço da al Qaeda na Síria, e com outro grupo de rebeldes islâmicos.

Mleiha tem sido palco de pesados confrontos nas últimas semanas. Forças aliadas do presidente sírio Bashar al-Assad conduziram um pesado bombardeio na região, onde os rebeldes consideram estrategicamente importante por conta de sua proximidade com a capital.