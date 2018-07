Chefe da Irna e aliado de Ahmadinejad é preso em Teerã

Em fevereiro, Akbar Javanfekr foi acusado pela primeira vez, mas apelou e ficou em liberdade. Na época, o advogado de Akbar Javanfekr disse que ele foi acusado de escrever um artigo em uma revista estatal que criticava o hábito de mulheres islâmicas vestirem véus na cabeça.

Javanfekr também enfrentou acusações em separado por supostamente ofender o líder máximo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, em seu website em abril de 2011. O jornalista, bem como Ahmadinejad, têm entrado no alvo de figuras ultraconservadoras do Parlamento e do regime iraniano, que acreditam que os dois são liberais demais. A agência de notícias paraestatal Fars confirmou a prisão de Akbar Javanfekr. Ahmadinejad deixará o cargo em 2013, quando ocorrerão eleições presidenciais no Irã e ele não poderá concorrer a um terceiro mandato. Nos últimos dois anos, a relação entre Ahmadinejad e Khamenei, líder máximo do Irã, foi abalada.

As informações são da Dow Jones.