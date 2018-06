Chefe da ONU condena abate de helicóptero da entidade no Sudão do Sul NAÇÕES UNIDAS - O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), Ban Ki-moon, condenou fortemente nesta sexta-feira, 21, o abate de um helicóptero "claramente marcado" da entidade pelo Exército do Sudão do Sul, que, segundo ele, matou quatro russos da tripulação.