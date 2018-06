Chefe da ONU conversa com Putin e se diz alarmado com crise ucraniana O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), Ban Ki-moon, conversou com o presidente russo, Vladimir Putin, por telefone nesta terça-feira e expressou sua preocupação com a situação altamente volátil no leste da Ucrânia, informou o escritório de imprensa de Ban em comunicado.