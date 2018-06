Chefe da ONU diz que cessar-fogo em Gaza é vital

Ela alertou que as pessoas estão ficando sem comida e mais de 100.000 estão abrigadas em escolas da ONU. "A maioria dos mortos em Gaza são mulheres, crianças, homens que não têm nada a ver com a luta", disse, em entrevista.

Amos também defendeu uma profunda mudança no modo como a ajuda humanitária é entregue em muitas áreas para lidar com o crescente descompasso entre as necessidades de financiamento e a ajuda recebida. Para ela, uma lição aprendida com o tufão Haiyan no ano passado, nas Filipinas, é a necessidade de envolver as comunidades locais na resposta e tornar a comunidade internacional apenas a última opção. Fonte: Associated Press.