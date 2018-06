Chefe da ONU exige ação do Conselho de Segurança sobre Síria

Em seu segundo relatório mensal para o conselho formado por 15 países sobre a implementação de uma resolução exigindo grande acesso de ajuda humanitária na Síria, Ban disse que "nenhuma das partes envolvidas no conflito atendeu às exigências do Conselho."

"O Conselho de Segurança deve tomar medidas para lidar com estas flagrantes violações dos princípios básicos do direito internacional", escreveu ele no relatório de 21 páginas. Ban não especificou quais medidas o Conselho deve tomar.

(Reportagem de Michelle Nichols)