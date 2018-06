Chefe da ONU na Síria condena massacre em Houla

"Aqueles usando violência para suas próprias agendas vão criar mais instabilidade, mais incerteza e podem levar o país à guerra civil", disse o general aos repórteres, em Damasco, descrevendo a violência como "indiscriminada e desproporcional".

Observadores rumaram neste sábado para Houla. A artilharia pesada usada sobre a cidade pelas forças do regime começou ao meio-dia da sexta-feira e continuou até o alvorecer do sábado, segundo o Observatório de Direitos Humanos na Síria, que calculou o número de mortos acima de 90.

"As circunstâncias que levaram a estas mortes trágicas ainda não estão claras", disse Mood. "Quem quer que tenha começado, quem quer que tenha respondido e quem quer que tenha continuado com este ato deplorável de violência deve ser responsabilizado."

Confirmando o uso de artilharia pesada em Houla, Mood também pediu que o "governo sírio para interromper o uso de tal artilharia e que todas as partes cessem todas as formas de violência". As informações são da Dow Jones.