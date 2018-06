Chefe da ONU para energia nuclear está no Irã, diz TV

A reportagem afirma que Yukiya Amano, diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), desembarcou em Teerã na noite de sábado. Outra reportagem afirmou que Amano se encontrou com o ministro de Relações Exteriores do Irã, Mohammad Javad Zarif, na manhã de domingo, mas não deu mais informações. Segundo a TV estatal, o chefe da agência nuclear iraniana, Ali Akbar Salehi, também deve participar de uma reunião com o representante da ONU.

A visita de Amano acontece no momento em que potências mundiais continuam negociando com o Irã por um acordo permanente sobre seu contestado programa nuclear. As conversas têm prazo para terminar em novembro depois que um acordo interino foi conquistado ano passado.

O ocidente teme que o programa nuclear do Irã possa permitir a construção de armas nucleares. O Irã diz que seu programa tem propósitos pacíficos como a geração de energia e pesquisas médicas. Fonte: Associated Press.