Chefe da ONU pede fim de 'escalada periogosa' na Faixa de Gaza

"O secretário-geral está extremamente preocupado com a contínua violência em Gaza e em Israel e profundamente preocupado com o elevado custo em termos de vidas de civis", disse o porta-voz Martin Nesirky. "Ataques com foguetes são inaceitáveis e devem parar de uma vez. Israel deve exercer o máximo de contenção."

Nesirky acrescentou que Ban "planeja visitar a região logo." Diplomatas da Organização das Nações Unidas também disseram que Ban visitará Israel e Egito na semana que vem.

(Reportagem de Louis Charbonneau)