Chefe da ONU pede mais milhares de soldados de paz para Sudão do Sul

Ban fez a recomendação para o aumento de dois terços do tamanho da força em uma carta ao conselho de 15 membros, na qual ele também pediu mais 423 policiais. Atualmente, há cerca de 6.700 soldados da ONU e 670 policiais na força da ONU no Sudão do Sul, que é conhecido como Unmiss.

O Conselho de Segurança se reuniu nesta segunda-feira para discutir a situação na nação produtora de petróleo e é provável que adote uma resolução que aprove o aumento da força de paz na terça-feira, disseram diplomatas do conselho.

"A situação é obviamente urgente e o Conselho de Segurança irá responder com urgência. Se for necessário tomar decisões, então vamos tomar decisões até amanhã", disse o embaixador britânico na ONU, Mark Lyall Grant.

(Reportagem de Michelle Nichols)