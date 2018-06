Chefe da ONU recomenda redução das tropas no Haiti

Em um relatório do conselho de Segurança, Ban Ki-moon afirma que pretende manter conversações com o governo do Haiti e outras nações "para explorar o melhor caminho para a ONU continuar a contribuir para uma maior estabilidade e

desenvolvimento do país."

O secretário-geral da ONU afirmou que pretende debater a substituição da missão de paz no Haiti por uma missão de assistência menor, mais focada em 2016. As resoluções para o novo modelo de missão devem ser detalhadas em um reunião prevista para março de 2014. Fonte: Associated Press.