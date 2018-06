Chefe da ONU se diz 'alarmado' com novas penas de morte no Egito O secretário-geral da Organização das Nações Unidas, Ban Ki-moon, expressou preocupação nesta segunda-feira com a notícia de que um tribunal egípcio emitiu uma série de condenações à pena de morte contra o líder da Irmandade Muçulmana e outros 682 apoiadores do movimento atualmente banido no país, informou o escritório de imprensa da ONU em um comunicado.