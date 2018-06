Chefe da operação que levou à morte de Jean Charles se torna 1ª mulher a comandar polícia de Londres

LONDRES - O Reino Unido nomeou a experiente oficial antiterrorismo Cressida Dick, mais conhecida por ter chefiado a operação que levou à morte do brasileiro inocente Jean Charles de Menezes, como a primeira mulher a comandar a força policial de Londres, em seus 188 anos de história.

Cressida Dick, de 56 anos, se torna a oficial mais importante do país, chefiando uma força de cerca de 43 mil policiais e controlando um orçamento de mais de US$ 3 bilhões.

"Estou empolgada e honrada. Esta é uma grande responsabilidade e uma oportunidade incrível", disse Cressida, que vinha trabalhando para o gabinete de Relações Exteriores do Reino Unido após deixar a força de Londres em 2015.

Em julho de 2005, ela comandou a operação que levou à morte de Jean Charles, de 27 anos, morto com sete tiros na cabeça pela polícia na estação de metrô de Stockwell, no sul de Londres, após ser confundido com um possível homem-bomba.

Na véspera, quatro militantes islâmicos haviam tentado, sem sucesso, causar explosões na rede de transporte de Londres e a polícia acreditou erroneamente que Jean Charles seria Hussein Osman, um dos agressores foragidos, que morava no mesmo prédio que Jean Charles.

Apesar dos repetidos pedidos feitos pela família do brasileiro para que os policiais envolvidos na ação ou seus superiores fossem responsabilizados, os promotores disseram não haver evidências suficientes para que processos individuais fossem realizados. /AFP e REUTERS