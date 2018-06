Chefe da oposição síria pede ataques aéreos

O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, havia afirmado que não hesitaria ao atacar o grupo extremista na Síria, mas até agora só lançou ofensivas no Iraque. Os militantes tomaram o controle de cerca de um terço do território de cada um dos países vizinhos.

Nos últimos quatro dias, ataques do Estado Islâmico contra regiões curdas próximas da fronteira síria com a Turquia forçaram 130 mil refugiados a atravessarem a divisa. Bahra, que lidera a Coalizão Nacional Síria, pediu ações mais urgentes para evitar uma catástrofe. Fonte: Associated Press.