Chefe da Otan se diz 'encorajado' com promessa do Irã O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Anders Fogh Rasmussen, disse nesta quinta-feira que ficou muito "encorajado" com a promessa do Irã de não buscar armas nucleares. Ele afirmou que uma abordagem mais aberta sobre o assunto é de interesse de Teerã.