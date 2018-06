Chefe da polícia norueguesa pede demissão O chefe de polícia da Noruega, Oystein Maeland, renunciou ao cargo nesta sexta-feira, em meio as críticas contra a ação da polícia no massacre que deixou 77 pessoas mortas no ano passado. Em comunicado, Maeland afirmou que pediu demissão por sentir que não conta mais com o apoio do governo.