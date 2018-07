Chefe de cartel é preso no México

CIDADE DO MÉXICO - Militares da Marinha do México capturaram, nesta quarta-feira, 12, o chefe do Cartel do Golfo, Jorge Eduardo Costilla Sánchez. De acordo com a corporação, Sánchez, conhecido como "El Coss", foi detido na cidade de Tampico, no estado de Tamaulipas, durante uma operação militar.

A prisão de Sánchez representa mais um duro golpe no Cartel do Golfo, um dos mais antigos do México. Nove dias atrás, Mario Cárdenas Guillén, outro líder do grupo conhecido como "El Gordo", já havia sido preso. Apesar de uma longa trajetória, a organização criminosa, que surgiu na década de 1980, perdeu importância, especialmente por causa das diferenças que teve com seu antigo braço armado, Los Zetas, que em 2010 se separou do grupo e formou seu próprio cartel.

O Cartel do Golfo se concentra no narcotráfico de cocaína, drogas sintéticas e maconha, e opera fundamentalmente na zona norte e na costa oriental do México. Da mesma forma que os outros cartéis da droga do país, suas atividades se estendem a crimes como sequestro, extorsão e venda de proteção a empresas e lojas, uma série de atos que fazem parte do conceito de crime organizado.