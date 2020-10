Chefe de gabinete de Mike Pence testa positivo para Covid-19

O chefe de gabinete do vice-presidente dos Estados Unidos Mike Pence, Marc Short, testou positivo para o novo coronavírus neste sábado, 24.

"O vice-presidente Pence e a sra. Pence testaram negativo para Covid-19 e estão saudáveis", disse Devin O'Malley, secretário do vice-presidente. Mike Pence deve manter sua agenda "de acordo com as diretrizes do CDC para pessoal essencial".

Um grupo de pessoas ligadas à Casa Branca contraiu o vírus, incluindo o presidente Donald Trump, que ficou hospitalizado por alguns dias antes de se recuperar.

Com 88.973 novos casos, os Estados Unidos registraram um número recorde de novos casos diários de Covid-19 pelo segundo dia consecutivo, de acordo com dados da Universidade Johns Hopkins. O país acumula cerca de 225.000 mortes. Reuters e AFP.