Chefe de governo de província na Espanha é assassinada A chefe do governo da província de León, no norte da Espanha, Isabel Carrasco, foi morta nesta segunda-feira após levar dois tiros em uma ponte da capital provincial. Além do cargo que ocupava, Isabel também liderava o diretório do Partido Popular do País na província. As informações são da polícia local, que deteve duas mulheres - mãe e filha - suspeitas pelo crime.