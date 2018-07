Chefe de inteligência é alvo de ataque no Afeganistão

"O chefe do DNS estava indo para o seu escritório quando o atacante, uma pessoa usando um colete com explosivos, detonou os artefatos perto do carro", disse ele. "Uma criança morreu e seis pessoas, dentre elas o chefe do DNS, ficaram feridas", disse Mohammad.

Inicialmente, Mohammad havia dito que "vários civis" haviam sido mortos.

O chefe de polícia de Faryab, Sayed Ahmad Sameh, confirmou que o alvo do ataque era o funcionário do serviço de segurança. "Um suicida atacou o chefe do DNS. Ele está ferido juntamente com outras cinco pessoas. Um civil morreu", disse ele.

Não foi possível entrar em contato com o Taleban para saber do envolvimento do grupo no ataque, mas a milícia tem intensificado a realização de assassinatos nos últimos meses.

O norte do Afeganistão, dominado pelas etnias tajique e usbeque, é tradicionalmente mais seguro do que o sul e o leste, mas o aumento dos ataques tem elevado os temores sobre a estabilidade na região. As informações são da Dow Jones.