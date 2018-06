Chefe de polícia de Istambul é exonerado O chefe de polícia de Istambul, a mais alta autoridade do setor na cidade, foi exonerado nesta quinta-feira, dias depois de a polícia ter realizado ações que resultaram na detenção de dezenas de pessoas. As investigações sobre corrupção e suborno envolvem filhos de três ministros, o que ameaça o governo do premiê Tayyip Erdogan, na medida em que se aproximam as eleições de março.