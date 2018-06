"É a minha intenção visitar nas próximas semanas", disse Ashton em entrevista coletiva no Kuwait junto ao chanceler, xeique Sabah al-Hamad al-Sabah.

O Irã e a UE anunciaram no domingo que um acordo entre o Irã e as seis potências, com o objetivo de pavimentar o caminho para uma solução ao longo impasse sobre as ambições nucleares da República Islâmica, entrará em vigor a partir de 20 de janeiro.

(Reportagem de Sylvia Westall)