Chefe de segurança de Benghazi é morto na Líbia

O vice-ministro afirmou que não está claro quem está por trás do homicídio. A segunda maior cidade da Líbia está testemunhando uma série assassinatos e ataques com carro bomba nos últimos meses. Os autores dos crimes não se identificaram e os principais alvos tem sido agentes de segurança que trabalharam sob ordem do ex-ditador Muamar Kadafi.

No dia 11 de setembro, o embaixador dos EUA, Chris Stevens, e três outros cidadãos norte-americanos foram mortos em um ataque ao consulado do país em Benghazi. Extremistas islâmicos são suspeitos do ataque. As informações são da Associated Press.