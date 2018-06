Chefe do Acnur diz que Síria está 'à beira do abismo' O Alto Comissário das Nações Unidas para Assistência aos Refugiados (Acnur), Antonio Guterres, advertiu que a Síria pode estar "à beira do abismo", na medida em que os trabalhadores humanitários se preparam para um aumento do número de refugiados saem do país. Cerca de 2 milhões de pessoas já fugiram da guerra civil em território sírio.