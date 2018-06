Chefe do cartel do Golfo do México é capturado

Uma autoridade sênior dos EUA disse que as forças armadas especiais do México detiveram X-20 e quatro membros do cartel numa moradia em Casa del Valle, no Estado de Tamaulipas, próximo à fronteira com os EUA. "Foi uma grande ação", disse a mesma autoridade. A prisão de X-20 é a segunda captura de um chefão do tráfico de drogas em menos de um mês. Em julho, o líder do cartel de Zeta Miguel Angel Trevino, o mais violento grupo do crime organizado do México e que não tem relação do Ramirez Trevino, foi capturado pela Marinha.

A prisão é uma vitória para o presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, que prometeu dar continuidade à luta contra o tráfico de drogas iniciada pelo ex-presidente Felipe Calderón. Peña Nieto prometeu também reduzir as elevadas taxas de homicídios relacionados às drogas, extorsões e sequestros. Assassinatos relacionados ao tráfico de drogas caíram 18% no primeiro semestre em comparação aos seis últimos meses de 2012, para 6,3 mil, de acordo com dados oficiais do governo.

Ramirez Trevino, de 51 anos, é procurado pela polícia norte-americana por tráfico de drogas, e uma recompensa de US$ 5 milhões era oferecida por informações que levassem à captura. Ele assumiu a liderança do cartel do Golfo do narcotraficante Jorge Costilla, conhecido como El Coss, após ter sido capturado em setembro. Fonte: Dow Jones Newswire.