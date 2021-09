Chefe do Estado-Maior americano acionou Pequim por temer que Trump provocasse uma guerra, diz livro

WASHINGTON - Em duas ocasiões nos últimos meses do governo de Donald Trump, o principal oficial militar do país estava com tanto medo de que as ações do presidente pudessem desencadear uma guerra com a China que agiu com urgência para evitar um conflito armado.

Em dois telefonemas secretos, o general Mark A. Milley, chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas americanas, garantiu a seu colega chinês, o general Li Zuocheng, do Exército de Libertação do Povo, que os EUA não atacariam, de acordo com um novo livro do editor associado do Washington Post Bob Woodward e do repórter de política nacional Robert Costa.

Uma chamada ocorreu em 30 de outubro de 2020, quatro dias antes da eleição que destituiu o presidente Trump, e a outra em 8 de janeiro de 2021, dois dias após o cerco e invasão ao Capitólio realizados por seus apoiadores em uma missão para tentar cancelar a votação que deu vitória a Joe Biden.

A primeira ligação foi motivada pela revisão da inteligência de Milley, sugerindo que os chineses acreditavam que os EUA estavam se preparando para atacar. Essa crença, escrevem os autores, foi baseada em tensões sobre exercícios militares no Mar da China Meridional e aprofundada pela retórica beligerante de Trump em relação à China.

“General Li, quero assegurar-lhe que o governo americano é estável e tudo vai ficar bem”, Milley disse a ele. “Não vamos atacar ou conduzir nenhuma operação cinética contra vocês.”

No relato do livro, Milley chegou a prometer que alertaria sua contraparte no caso de um ataque nos EUA, enfatizando o relacionamento que eles estabeleceram por meio de um canal secreto. “General Li, você e eu nos conhecemos há cinco anos. Se vamos atacar, vou ligar para você com antecedência. Não vai ser uma surpresa.”

Li acreditou na palavra do general, segundo os autores de Peril (Perigo, na tradução literal), que deve ser lançado na próxima semana.

Na segunda ligação, feita para abordar os temores chineses sobre os eventos de 6 de janeiro, Li não se acalmou tão facilmente, mesmo depois que Milley lhe prometeu: "Estamos 100% firmes. Está tudo bem. Mas a democracia pode ser desleixada às vezes".

Li permaneceu abalado, e Milley, que não transmitiu a conversa a Trump, de acordo com o livro, entendeu por quê. O general, com 62 anos na época e escolhido por Trump em 2018, acreditava que o presidente havia sofrido um declínio mental após a eleição, segundo os autores, uma visão que ele comunicou à presidente da Câmara, Nancy Pelosi, em um telefonema no dia 8 de janeiro. Ele concordou com a avaliação de Pelosi de que Trump era instável, de acordo com uma transcrição da chamada obtida pelos autores.

Acreditando que a China poderia atacar caso se sentisse ameaçada por um presidente americano imprevisível e vingativo, Milley entrou em ação. No mesmo dia, ele ligou para o almirante que supervisionava o Comando Indo-Pacífico dos EUA, unidade militar responsável pela Ásia e região do Pacífico, e recomendou o adiamento dos exercícios militares, segundo o livro. O almirante obedeceu.

Milley também convocou oficiais superiores para revisar os procedimentos para o lançamento de armas nucleares, dizendo que somente o presidente poderia dar a ordem, mas, o mais importante, que ele, Milley, também tinha de estar envolvido. Olhando cada um nos olhos, Milley pediu aos oficiais que afirmassem que haviam entendido, escrevem os autores, no que ele considerou um "juramento".

O general sabia que estava “invocando um Schlesinger”, escrevem os autores, recorrendo a medidas semelhantes às tomadas em agosto de 1974 por James R. Schlesinger, secretário de Defesa da época. Schlesinger disse a oficiais militares para verificarem com ele e com o chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas antes de cumprir as ordens do presidente Richard M. Nixon, que enfrentava um impeachment na época.

Embora Milley tenha ido mais longe na tentativa de evitar uma crise de segurança nacional, seu alarme foi compartilhado por todos os escalões mais altos do governo, revelam os autores. A diretora da CIA, Gina Haspel, por exemplo, supostamente disse a Milley: “Estamos a caminho de um golpe de direita”.

Governo Biden

O livro também fornece um novo relato sobre a campanha do presidente Biden e sua luta inicial para governar.

Durante um telefonema em 5 de março para discutir o plano de estímulo de US$ 1,9 trilhão de Biden, seu primeiro grande empreendimento legislativo, o presidente supostamente pressionou o senador Joe Manchin III a votar pelo plano, do contrário, o estaria prejudicando. A medida acabou liberando o Senado por meio de uma elaborada sequência de emendas destinadas a satisfazer o democrata de centro.

A frustração do presidente com Manchin é igualada apenas por sua dívida para com o deputado James E. Clyburn, da Carolina do Sul, cujo endosso antes das primárias desse Estado impulsionou Biden à indicação.

Quando Clyburn ofereceu seu endosso em fevereiro de 2020, ele veio com condições, de acordo com o livro. Uma era que Biden se comprometeria a nomear uma mulher negra para a Suprema Corte, se tivesse oportunidade. Durante um debate dois dias depois, Clyburn foi aos bastidores durante um intervalo para pedir a Biden que revelasse suas intenções para a Suprema Corte naquela noite. Biden fez a promessa e o congressista o endossou no dia seguinte.

Peril, dizem os autores, se baseia em entrevistas com mais de 200 pessoas, conduzidas sob a condição de não serem citadas como fontes. Citações exatas ou conclusões são tiradas do participante no evento descrito, um colega com conhecimento direto ou documentos relevantes, de acordo com uma nota do autor. Trump e Biden não quiseram comentar.

No Afeganistão, o livro examina como a experiência de Biden como vice-presidente moldou sua abordagem à retirada. Convencido de que o presidente Barack Obama havia sido manipulado por seus próprios comandantes, Biden jurou em particular em 2009: “Os militares não se importam comigo”.

Ele também documenta como os principais conselheiros de Biden passaram meses pesando, mas rejeitando, alternativas para uma retirada total. O secretário de Estado Antony Blinken e o secretário de Defesa Lloyd Austin voltaram de uma reunião da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) em março imaginando maneiras de estender a missão, incluindo por meio de uma retirada "fechada" em busca de influência diplomática. Mas eles perceberam que uma guinada significativa exigiria um compromisso mais amplo e, em vez disso, voltaram para uma saída total.

Milley, por sua vez, adotou o que os autores descrevem como uma abordagem deferente a Biden no Afeganistão, em contraste com seus esforços anteriores para restringir Trump. O livro revela comentários recentes que o presidente fez ao general, nos quais ele disse: "Aqui estão algumas regras do caminho que vamos seguir. Uma é você nunca, jamais, vai desafiar um presidente dos EUA. Você sempre dá a ele espaço de decisão". Referindo-se a Biden, ele disse: "Você está lidando com um político experiente que está em Washington há 50 anos, seja o que for."

Sua decisão apenas alguns meses antes de se colocar entre Trump e uma guerra potencial com a China foi desencadeada por vários eventos importantes - um telefonema, uma oportunidade de foto e uma recusa em descartar a possibilidade de uma guerra com outro adversário, o Irã.

A motivação imediata, de acordo com o livro, foi a ligação de Pelosi em 8 de janeiro, que exigia saber: “Quais são os cuidados disponíveis para evitar que um presidente instável inicie hostilidades militares ou acesse os códigos de lançamento e ordene um ataque nuclear?” Milley garantiu a ela que havia "muitas verificações no sistema".

A transcrição da chamada obtida pelos autores mostra Pelosi contando a Milley, referindo-se a Trump: "Ele é louco. Você sabe que ele é louco. ... Ele é louco e o que fez ontem é mais uma prova de sua loucura". "Milley respondeu: “Concordo com você em tudo”.

A determinação de Milley foi aprofundada pelos eventos de 1º de junho de 2020, quando ele sentiu que Trump o havia usado como parte de uma oportunidade fotográfica em sua caminhada pela Lafayette Square durante os protestos que começaram após o assassinato de George Floyd.

A posição de Trump, não apenas com a China, mas também com o Irã, testou essa promessa. Em discussões sobre o programa nuclear do Irã, Trump se recusou a descartar a possibilidade de um ataque ao país, às vezes até mesmo demonstrando curiosidade sobre a perspectiva, de acordo com o livro. Haspel ficou tão alarmado após uma reunião em novembro que ligou para Milley para dizer: “Esta é uma situação altamente perigosa. Vamos atacar o ego dele?"

O ego frágil de Trump conduziu muitas decisões dos líderes do país, desde legisladores ao vice-presidente, de acordo com o livro. O senador republicano Mitch McConnell estava tão preocupado que um telefonema do presidente eleito Biden deixasse Trump furioso que o então líder da maioria usou um canal secreto para afastar Biden. Ele pediu ao senador John Cornyn, do Texas, ex-número 2 do Senado republicano, que pedisse ao senador Christopher A. Coons, o democrata de Delaware e próximo Biden, que dissesse ao presidente eleito para não chamá-lo.

Pence estava tão decidido a ser o leal segundo em comando de Trump - e possível sucessor - que perguntou aos confidentes se havia maneiras de atender às demandas de Trump e evitar a certificação dos resultados da eleição em 6 de janeiro. No final de dezembro, o autores revelam, Pence ligou para Dan Quayle, um ex-vice-presidente e companheiro republicano de Indiana, para obter conselhos.

Quayle foi inflexível, de acordo com os autores. “Mike, você não tem flexibilidade nisso. Nenhuma. Zero. Esqueça isso”, disse ele.

Mas Pence o pressionou, escrevem os autores, perguntando se havia algum motivo para interromper a certificação por causa de desafios legais em andamento. Quayle não se comoveu e Pence acabou concordando, de acordo com o livro.

Quando Pence disse que planejava certificar os resultados, o presidente o atacou. No Salão Oval, em 5 de janeiro, escrevem os autores, Pence disse a Trump que não poderia impedir o processo, que seu papel era simplesmente “abrir os envelopes”.

“Não quero mais ser seu amigo se você não fizer isso”, Trump respondeu, de acordo com o livro, mais tarde dizendo a seu vice-presidente: “Você nos traiu. Eu fiz você. Você não é nada".

Em poucos dias, Trump estava fora do cargo, seu poder de governo reduzido a nada. Mas se a estabilidade tivesse voltado a Washington, Milley temia que fosse de curta duração, escrevem os autores.

O general viu paralelos entre 6 de janeiro e a Revolução Russa de 1905, que desencadeou inquietação em todo o Império Russo e, embora tenha falhado, ajudou a criar as condições para a Revolução de Outubro de 1917, na qual os bolcheviques executaram um golpe bem sucedido que estabeleceu o primeiro estado comunista do mundo. Vladimir Lenin, que liderou a revolução, chamou 1905 de “ensaio geral”.

Uma lógica semelhante poderia se aplicar a 6 de janeiro, Milley pensou enquanto lutava com o significado daquele dia, dizendo à equipe sênior: “O que você pode ter visto foi o precursor de algo muito pior no futuro”.