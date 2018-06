Chefe do Estado-Maior renuncia após confronto que matou 31 em Benghazi O chefe do Estado-Maior das Forças Armadas da Líbia, general Youssef al-Mangoush, renunciou ontem depois de uma unidade militar de elite tomar o controle de uma base de milícias pró-governo após confrontos que deixaram 31 mortos na cidade de Benghazi (foto). Os acontecimentos evidenciam o caos na segurança líbia mais de um ano após a queda do ditador Muamar Kadafi em meio a uma guerra civil. Os confrontos ocorreram no sábado quando manifestantes invadiram a base da milícia Escudo Líbio, responsável por ajudar a manter a segurança. Os manifestantes exigiam que a milícia se submetesse à total autoridade do Exército líbio. Não ficou claro qual lado iniciou os disparos.